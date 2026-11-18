ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin slab ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %8,6 düşüş ve yıllık %148,7 artışla 578.830 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Ağustos ayında kaydedilen 379 milyon $'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 128,6 milyon $'a kıyasla 359,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Ağustos ayında kaydedilen 259.895 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 144.814 mt'a kıyasla 307.848 mt ile Brezilya'dan yaptı. Brezilya'yı, 145.921 mt ile Meksika, 41.157 mt ile Japonya ve 38.956 mt ile Kanada takip etti.