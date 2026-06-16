ABD’nin slab ithalatı 2026’nın Nisan ayında %7 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin slab ithalatı aylık %7 düşüş ve yıllık %11 artışla 364.576 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 226,64 milyon $’a ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen 191,04 milyon $’a kıyasla 217,08 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Mart ayında kaydedilen 222.955 mt’a ve 2025’in aynı ayında kaydedilen 250.655 mt’a kıyasla 172.641 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 97.138 mt ile Meksika, 47.646 mt ile Vietnam ve 27.420 ile Kanada takip etti.