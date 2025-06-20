 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin slab ithalatı...

ABD’nin slab ithalatı Nisan’da aylık %40,7 düşüş kaydetti

Cuma, 20 Haziran 2025 09:47:25 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin slab ithalatı bu yılın Nisan ayında aylık %40,7 ve yıllık %34,6 düşüşle 328.331 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 326,5 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 358,7 milyon $’a kıyasla 191 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Mart ayında kaydedilen 338.834 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 271.571 mt’a kıyasla 250.655 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 42.243 mt ile Meksika ve 35.441 ile Kanada takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı slab fiyatları hafifçe gevşedi

19 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Thyssenkrupp Duisburg tesisinin modernizasyonu için Primetals ile anlaştı

17 Haz | Çelik Haberler

Türk üreticiler Asya çıkışlı slab bağlantılarının ardından beklemeyi tercih ediyor

12 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’nin slab ithalatı Ocak-Nisan döneminde %0,2 yükseldi

11 Haz | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat düşüş gösterdi

10 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya ABD’nin yeni vergi değişikliklerine temkinli yaklaşıyor

05 Haz | Çelik Haberler

Asya çıkışlı slab fiyatları son bağlantılarda yatay, görünüm halen olumsuz

28 May | Yassı Ürünler ve Slab

Asya çıkışlı slab fiyatları küçük indirimlerle nispeten yatay seyretti, ABD’ye satışlar duyuldu

22 May | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat üç haftadır yatay

22 May | Yassı Ürünler ve Slab

Primetals Çinli üreticiye slab döküm makinesi tedarik edecek

14 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis