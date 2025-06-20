ABD’nin slab ithalatı Nisan’da aylık %40,7 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin slab ithalatı bu yılın Nisan ayında aylık %40,7 ve yıllık %34,6 düşüşle 328.331 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 326,5 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 358,7 milyon $’a kıyasla 191 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Mart ayında kaydedilen 338.834 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 271.571 mt’a kıyasla 250.655 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 42.243 mt ile Meksika ve 35.441 ile Kanada takip etti.