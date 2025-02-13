ABD’nin slab ithalatı Aralık’ta aylık %57,7 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %57,7 ve yıllık %36,1 düşüşle 163.485 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 237,7 milyon $’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 201,8 milyon $’a kıyasla 97,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Kasım ayında kaydedilen 96.027 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 96.042 mt’a kıyasla 96.746 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 45.565 mt ile Brezilya ve 21.092 ile Kanada takip etti.