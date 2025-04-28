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ABD’nin OCTG boru ihracatı Şubat’ta aylık %12,6 azaldı

Pazartesi, 28 Nisan 2025 09:46:24 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %12,6 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %8,6 düşüşle 19.504 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 37,7 milyon $’a ve 2024’ün Şubat ayında kaydedilen 45,4 milyon $’a kıyasla 33,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 19.362 mt’a ve 2024’ün Şubat ayında kaydedilen 14.050 mt’a kıyasla 16.221 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.371 mt ile Meksika takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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