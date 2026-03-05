ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Aralık ayında %44,1 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin hat borusu ithalatı bir önceki aya kıyasla %44,1 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %8,7 düşüşle 42.769 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 35,99 milyon $’a ve 2024’ün Aralık ayında kaydedilen 64,95 milyon $’a kıyasla 91,79 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 12.950 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 20.200 mt’a kıyasla 15.010 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 13.480 mt ile Meksika, 8.764 mt ile Hindistan ve 2.783 mt ile İtalya takip etti.