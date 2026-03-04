ABD’nin OCTG boru ithalatı 2025’in Aralık ayında %14,6 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin OCTG boru ithalatı bir önceki aya kıyasla %14,6 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %29,7 düşüşle 75.295 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 102,75 milyon $’a ve 2024’ün Aralık ayında kaydedilen 146,53 milyon $’a kıyasla 96,39 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, 2024’ün aynı ayında yapılan 9.230 mt ithalata kıyasla 16.018 mt ile Vietnam oldu. Vietnam’ı, 14.812 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 11.752 mt ile Avusturya ve 9.172 mt ile Kanada takip etti.