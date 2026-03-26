ABD’nin OCTG boru ihracatı 2026’nın Ocak ayında %30,7 arttı

Perşembe, 26 Mart 2026 14:22:46 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin OCTG boru ihracatı bir önceki aya kıyasla %30,7 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %38,4 düşüşle 13.743 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 28,5 milyon $’a ve 2025’in Ocak ayında kaydedilen 37,77 milyon $’a kıyasla 31,16 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 7.153 mt’a ve 2025’in Ocak ayında kaydedilen 19.362 mt’a kıyasla 9.216 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.639 mt ile Meksika ve 1.046 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.


Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin standart boru ithalatı 2026’nın Ocak ayında %9 artış kaydetti

27 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı 2026’nın Ocak ayında %35,8 geriledi

25 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2026’nın Ocak ayında %23,4 arttı

24 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Aralık ayında %18 geriledi

10 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2025’in Aralık ayında değişmedi

09 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2025’in Aralık ayında %11,8 geriledi

06 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Aralık ayında %44,1 arttı

05 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2025’in Aralık ayında %14,6 düşüş kaydetti

04 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Kasım ayında %15,9 düştü

19 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2025’in Kasım ayında %13,3 azaldı

17 Şub | Çelik Haberler

