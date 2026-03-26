ABD’nin OCTG boru ihracatı 2026’nın Ocak ayında %30,7 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin OCTG boru ihracatı bir önceki aya kıyasla %30,7 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %38,4 düşüşle 13.743 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 28,5 milyon $’a ve 2025’in Ocak ayında kaydedilen 37,77 milyon $’a kıyasla 31,16 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 7.153 mt’a ve 2025’in Ocak ayında kaydedilen 19.362 mt’a kıyasla 9.216 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.639 mt ile Meksika ve 1.046 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.