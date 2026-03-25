ABD’nin hat borusu ithalatı 2026’nın Ocak ayında %35,8 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin hat borusu ithalatı bir önceki aya kıyasla %35,8 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %65,2 düşüşle 27.447 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 91,79 milyon $’a ve 2025’in Ocak ayında kaydedilen 106,43 milyon $’a kıyasla 38,85 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 15.010 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 28.272 mt’a kıyasla 8.765 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 3.066 mt ile İngiltere, 2.417 mt ile Hindistan ve 2.168 mt ile Romanya takip etti.