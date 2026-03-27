ABD’nin standart boru ithalatı 2026’nın Ocak ayında %9 artış kaydetti

Cuma, 27 Mart 2026 11:37:04 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin standart boru ithalatı Aralık ayına kıyasla %9 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %8,3 düşüşle 56.111 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 49,15 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 73,19 milyon $’a kıyasla 53,34 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 11.706 mt’a ve 2025 yılının Ocak ayında 2.541 mt olan ithalata kıyasla 12.120 mt ile Tayland oldu. Tayland’ı 11.450 mt ile BAE, 7.309 mt ile Kanada, 4.977 mt ile Umman ve 4.449 mt ile Meksika takip etti.


Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2026’nın Ocak ayında %30,7 arttı

26 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı 2026’nın Ocak ayında %35,8 geriledi

25 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2026’nın Ocak ayında %23,4 arttı

24 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Aralık ayında %18 geriledi

10 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2025’in Aralık ayında değişmedi

09 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2025’in Aralık ayında %11,8 geriledi

06 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Aralık ayında %44,1 arttı

05 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2025’in Aralık ayında %14,6 düşüş kaydetti

04 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Kasım ayında %15,9 düştü

19 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2025’in Kasım ayında %13,3 azaldı

17 Şub | Çelik Haberler

