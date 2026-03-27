ABD’nin standart boru ithalatı 2026’nın Ocak ayında %9 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin standart boru ithalatı Aralık ayına kıyasla %9 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %8,3 düşüşle 56.111 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 49,15 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 73,19 milyon $’a kıyasla 53,34 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 11.706 mt’a ve 2025 yılının Ocak ayında 2.541 mt olan ithalata kıyasla 12.120 mt ile Tayland oldu. Tayland’ı 11.450 mt ile BAE, 7.309 mt ile Kanada, 4.977 mt ile Umman ve 4.449 mt ile Meksika takip etti.