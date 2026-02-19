ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Kasım ayında %15,9 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı bir önceki aya kıyasla %15,9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %40,2 düşüşle 5.440 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 14,85 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 15,97 milyon $’a kıyasla 12,94 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 2.872 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 3.126 mt’a kıyasla 2.883 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 2.293 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.