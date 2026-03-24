ABD’nin OCTG boru ithalatı 2026’nın Ocak ayında %23,4 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak ayında ülkenin OCTG boru ithalatı bir önceki aya kıyasla %23,4 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %60,5 düşüşle 92.934 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 96,39 milyon $’a ve 2025’in Ocak ayında kaydedilen 295,52 milyon $’a kıyasla 113,44 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında yapılan 6.736 mt ve 2025’in aynı ayında yapılan 115.359 mt ithalata kıyasla 31.492 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 14.356 mt ile Avusturya, 13.721 mt ile Tayvan ve 12.372 mt ile Kanada takip etti.