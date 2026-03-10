 |  Giriş 
ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Aralık ayında %18 geriledi

Salı, 10 Mart 2026 14:03:32 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı bir önceki aya kıyasla %18 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %39,5 düşüşle 4.458 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 12,94 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 12,2 milyon $’a kıyasla 9,11 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 2.883 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 2.732 mt’a kıyasla 2.414 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.849 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


