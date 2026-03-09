 |  Giriş 
ABD’nin standart boru ithalatı 2025’in Aralık ayında değişmedi

Pazartesi, 09 Mart 2026 14:08:17 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin standart boru ithalatı Kasım ayına kıyasla değişmeyerek ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %44,3 düşüşle 51.467 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 49,86 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 94,63 milyon $’a kıyasla 49,15 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 4.681 mt’a ve 2024 yılının Aralık ayında 15.915 mt olan ithalata kıyasla 11.706 mt ile Tayland oldu. Tayland’ı 10.403 mt ile BAE, 6.869 mt ile Vietnam, 5.248 mt ile Kanada ve 3.836 mt ile Güney Kore takip etti.


