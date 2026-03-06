ABD’nin OCTG boru ihracatı 2025’in Aralık ayında %11,8 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin OCTG boru ihracatı bir önceki aya kıyasla %11,8 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %47,3 düşüşle 10.508 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 32,12 milyon $’a ve 2024’ün Aralık ayında kaydedilen 37,47 milyon $’a kıyasla 28,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 6.366 mt’a ve 2024’ün Aralık ayında kaydedilen 17.320 mt’a kıyasla 7.153 mt ile Kanada oldu. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.