ABD’nin OCTG boru ihracatı Haziran ayında %1,1 arttı

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 09:23:12 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %1,1 artış ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %61,9 yükselişle 19.142 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 38,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 24,7 milyon $’a kıyasla 43,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 14.194 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 7.848 mt’a kıyasla 13.681 mt ile Kanada oldu. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.