ABD’nin OCTG boru ihracatı Eylül ayında %5,8 düştü

Perşembe, 01 Aralık 2022 09:14:44 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %5,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %27,6 artışla 21.185 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 61,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 35,4 milyon $’a kıyasla 48 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 14.409 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 6.360 mt’a kıyasla 16.878 mt ile Kanada oldu. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.