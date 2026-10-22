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ABD'nin hat borusu ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %1 yükseldi

Perşembe, 22 Ekim 2026 10:06:14 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin hat borusu ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %18,4 artışla 52.224 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 51 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 58,9 milyon $'a kıyasla 61,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 2.847 mt'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 6.456 mt'a kıyasla 23.286 mt ile Hindistan oldu. Hindistan'ı 7.392 mt ile Güney Kore, 5.284 mt ile Meksika ve 3.709 mt ile Ukrayna takip etti.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör

Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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