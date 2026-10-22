ABD'nin hat borusu ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %1 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin hat borusu ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %18,4 artışla 52.224 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 51 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 58,9 milyon $'a kıyasla 61,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 2.847 mt'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 6.456 mt'a kıyasla 23.286 mt ile Hindistan oldu. Hindistan'ı 7.392 mt ile Güney Kore, 5.284 mt ile Meksika ve 3.709 mt ile Ukrayna takip etti.