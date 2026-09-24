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ABD'nin OCTG boru ihracatı 2026'nın Temmuz ayında aylık %22,9 arttı

Perşembe, 24 Eylül 2026 10:13:37 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin OCTG boru ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %22,9 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %54,9 artışla 15.363 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 28,2 milyon $'a ve 2025'in Temmuz ayında kaydedilen 27,1 milyon $'a kıyasla 41,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 9.765 mt'a ve 2025'in Temmuz ayında kaydedilen 6.577 mt'a kıyasla 8.024 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 3.824 mt ile Surinam ve 1.739 mt ile Meksika takip etti.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Galvanizli Boru

Dış Çap 26,9 - 125 mm
Et Kalınlığı 1 - 2 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 21,3 - 219,1 mm
Et Kalınlığı 1,8 - 7,11 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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Sanayi Boruları

Dış Çap 6 - 324 mm
Et Kalınlığı 0,6 - 6 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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