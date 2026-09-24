ABD'nin OCTG boru ihracatı 2026'nın Temmuz ayında aylık %22,9 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin OCTG boru ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %22,9 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %54,9 artışla 15.363 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 28,2 milyon $'a ve 2025'in Temmuz ayında kaydedilen 27,1 milyon $'a kıyasla 41,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 9.765 mt'a ve 2025'in Temmuz ayında kaydedilen 6.577 mt'a kıyasla 8.024 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 3.824 mt ile Surinam ve 1.739 mt ile Meksika takip etti.