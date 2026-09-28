ABD'nin yapısal boru ihracatı 2026'nın Temmuz ayında %8,2 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin yapısal boru ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %8,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %35,6 artışla 8.631 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 18,4 milyon $'a ve Temmuz 2025'te kaydedilen 13,3 milyon $'a kıyasla 24,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 3.478 mt'a ve Temmuz 2025'te kaydedilen 2.760 mt'a kıyasla 4.794 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 3.237 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.