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ABD'nin yapısal boru ihracatı 2026'nın Temmuz ayında %8,2 artış kaydetti

Pazartesi, 28 Eylül 2026 10:21:49 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin yapısal boru ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %8,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %35,6 artışla 8.631 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 18,4 milyon $'a ve Temmuz 2025'te kaydedilen 13,3 milyon $'a kıyasla 24,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 3.478 mt'a ve Temmuz 2025'te kaydedilen 2.760 mt'a kıyasla 4.794 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 3.237 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Çekme Dikişsiz Boru

Dış Çap 13 - 45 mm
Et Kalınlığı 0,4 - 1,5 mm
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 26,9 - 125 mm
Et Kalınlığı 1 - 2 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 21,3 - 219,1 mm
Et Kalınlığı 1,8 - 7,11 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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