ABD'nin standart boru ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %14,7 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin standart boru ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %14,7 ve yıllık %18,7 artışla 71.472 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 59,1 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 59,5 milyon $'a kıyasla 65,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 5.322 mt'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 17.854 mt'a kıyasla 16.225 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 13.961 mt ile Vietnam, 7.974 mt ile Kanada, 7.149 mt ile Güney Kore ve 6.609 mt ile Türkiye takip etti.