ABD'nin standart boru ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %38,9 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD'nin standart boru ithalatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %38,9 ve yıllık %5,2 artışla 62.295 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 48,4 milyon $'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 61,1 milyon $'a kıyasla 59,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 11.227 mt'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 4.536 mt'a kıyasla 13.140 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 10.075 mt ile Vietnam, 6.531 mt ile Kanada, 5.849 mt ile Tayland ve 5.322 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.