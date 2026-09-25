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ABD'nin standart boru ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %38,9 yükseldi

Cuma, 25 Eylül 2026 11:12:12 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD'nin standart boru ithalatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %38,9 ve yıllık %5,2 artışla 62.295 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 48,4 milyon $'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 61,1 milyon $'a kıyasla 59,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 11.227 mt'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 4.536 mt'a kıyasla 13.140 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 10.075 mt ile Vietnam, 6.531 mt ile Kanada, 5.849 mt ile Tayland ve 5.322 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Galvanizli Boru

Dış Çap 26,9 - 125 mm
Et Kalınlığı 1 - 2 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 21,3 - 219,1 mm
Et Kalınlığı 1,8 - 7,11 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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Sanayi Boruları

Dış Çap 6 - 324 mm
Et Kalınlığı 0,6 - 6 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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