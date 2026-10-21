ABD'nin OCTG boru ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %25 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %25 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %19,1 düşüşle 112.661 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 151,2 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 163 milyon $'a kıyasla 115,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 59.060 mt'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 21.772 mt'a kıyasla 44.845 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 22.332 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 13.003 mt ile Hindistan ve 8.733 mt ile Avusturya takip etti.