ABD'nin OCTG boru ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %13,4 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin OCTG boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %13,4 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %12,8 düşüşle 13.300 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri Temmuz ayında kaydedilen 41,9 milyon $'a ve 2025'in Ağustos ayında kaydedilen 39,9 milyon $'a kıyasla 37,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 8.024 mt'a ve 2025'in Ağustos ayında kaydedilen 9.006 mt'a kıyasla 7.504 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 2.390 mt ile Meksika ve 1.014 mt ile Cezayir takip etti.