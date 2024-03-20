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ABD’nin yapısal boru ithalatı Ocak ayında %13,6 yükseldi

Çarşamba, 20 Mart 2024 08:57:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ABD'nin yapısal boru ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %13,6 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %41,2 artışla 44.442 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 57,8 milyon $'a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 47,6 milyon $'a kıyasla 73,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla yapısal boru ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 17.299 mt'a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 19.515 mt'a kıyasla 23.895 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 9.653 mt ile Meksika, 3.410 mt ile Güney Kore, 3.257 mt ile Vietnam ve 1.649 mt ile İtalya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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