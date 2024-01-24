ABD’nin yapısal boru ithalatı Kasım ayında %7,5 düştü

Çarşamba, 24 Ocak 2024 09:06:40 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ABD'nin yapısal boru ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %7,5 düşüş ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %21,8 artışla 35.575 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 61,9 milyon $'a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 49,6 milyon $'a kıyasla 53,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla yapısal boru ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 22.801 mt'a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 17.657 mt'a kıyasla 21.2071 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 6.718 mt ile Meksika ve 4.004 mt ile Güney Kore takip etti.