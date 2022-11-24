ABD’nin yapısal boru ithalatı Eylül ayında %24,7 arttı

Perşembe, 24 Kasım 2022 09:04:35 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %24,7 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %24,6 artışla 38.731 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 66,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 70,8 milyon $’a kıyasla 64,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 19.692 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 21.139 mt’a kıyasla 17.101 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 10.949 mt ile Güney Kore ve 7.929 mt ile Meksika takip etti.