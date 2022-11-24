﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin yapısal boru ithalatı Eylül ayında %24,7 arttı

Perşembe, 24 Kasım 2022 09:04:35 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %24,7 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %24,6 artışla 38.731 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 66,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 70,8 milyon $’a kıyasla 64,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 19.692 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 21.139 mt’a kıyasla 17.101 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 10.949 mt ile Güney Kore ve 7.929 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım ortasında %1,9 arttı

24 Kas | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık hafifçe artarken, Kanada’da azaldı

24 Kas | Çelik Haberler

ABD Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya nihai antidamping vergisi getirdi

23 Kas | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay seyretti

23 Kas | Boru

Northwest Pipe Teksas su altyapısı projesine boru tedarik edecek

23 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin mekanik boru ithalatı Eylül ayında %11,8 düştü

23 Kas | Çelik Haberler

Hindistan merkezli Rama Steel Tubes 2023 mali yılında boru üretim kapasitesini artıracak

22 Kas | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık hafifçe arttı

21 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hafifçe dalgalandı

18 Kas | Boru

ABD’de standart boru fiyatları düştü

18 Kas | Boru