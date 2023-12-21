﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin yapısal boru ithalatı Ekim ayında %11,3 yükseldi

Perşembe, 21 Aralık 2023 09:16:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ABD'nin yapısal boru ithalatı Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %11,3 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %20,1 artışla 38.443 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 51,9 milyon $'a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 47,3 milyon $'a kıyasla 61,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla yapısal boru ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 18.404 mt'a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 16.587 mt'a kıyasla 22.801 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 6.685 mt ile Meksika, 3.187 mt ile Hindistan, 1.872 mt ile Güney Kore ve 1.000 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla hafifçe düştü

21 Ara | Boru

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 11-17 Aralık döneminde hafifçe yükseldi

21 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay

20 Ara | Boru

Borusan Boru Gemlik tesisini başka ülkeye taşımayı planlıyor

20 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin mekanik boru ithalatı Ekim ayında %20 arttı

20 Ara | Çelik Haberler

Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Kasım döneminde %2,2 düştü

19 Ara | Çelik Haberler

Tenaris Belçika’ya hidrojen sevkiyatı için boru tedarik edecek

18 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Ekim döneminde %9 düştü

18 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hafifçe yükseldi

14 Ara | Boru

ABD Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonucunu açıkladı

14 Ara | Çelik Haberler