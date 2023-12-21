ABD’nin yapısal boru ithalatı Ekim ayında %11,3 yükseldi

Perşembe, 21 Aralık 2023 09:16:03 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ABD'nin yapısal boru ithalatı Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %11,3 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %20,1 artışla 38.443 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 51,9 milyon $'a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 47,3 milyon $'a kıyasla 61,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla yapısal boru ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 18.404 mt'a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 16.587 mt'a kıyasla 22.801 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 6.685 mt ile Meksika, 3.187 mt ile Hindistan, 1.872 mt ile Güney Kore ve 1.000 mt ile Almanya takip etti.