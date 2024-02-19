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ABD’nin yapısal boru ithalatı Aralık ayında %9,9 yükseldi

Pazartesi, 19 Şubat 2024 09:23:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ABD'nin yapısal boru ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %9,9 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %17,8 artışla 39.115 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 53,1 milyon $'a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 49,1 milyon $'a kıyasla 57,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla yapısal boru ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 21.207 mt'a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 18.012 mt'a kıyasla 17.299 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 10.298 mt ile Güney Kore, 7.282 mt ile Meksika ve 1.011 mt ile Avusturya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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