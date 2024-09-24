ABD’nin yapısal boru ihracatı Temmuz’da aylık %11,8 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Temmuz ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı, bir önceki aya kıyasla %11,8 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %4,6 artışla 10.592 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 17,1 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 19,3 milyon $’a kıyasla 16,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 5.461 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 4.855 mt’a kıyasla 6.269 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.840 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.