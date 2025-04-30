ABD’nin yapısal boru ihracatı Şubat’ta aylık %34,6 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %34,6 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %32,5 düşüşle 7.339 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 17,8 milyon $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 20,4 milyon $’a kıyasla 13,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 6.730 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 5.800 mt’a kıyasla 4.264 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.537 mt ile Meksika takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.