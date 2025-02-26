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ABD’nin yapısal boru ihracatı Aralık’ta aylık %19,1 düştü

Çarşamba, 26 Şubat 2025 10:00:06 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %19,1 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %5,8 artışla 7.370 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 15,9 milyon $’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 12,9 milyon $’a kıyasla 12,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 5.511 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 4.006 mt’a kıyasla 4.067 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.732 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Uzun Ürünler Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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