ABD’nin yapısal boru ihracatı Ocak’ta aylık %52,3 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %52,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %13,4 artışla 11.228 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 12,2 milyon $’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 18,5 milyon $’a kıyasla 17,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 4.067 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 5.513 mt’a kıyasla 6.730 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.235 mt ile Meksika takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.