ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Nisan ayında %5,9 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin yapısal boru ihracatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %5,9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %38,6 düşüşle 5.968 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 11,1 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 18,3 milyon $’a kıyasla 11,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 3.367 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 4.449 mt’a kıyasla 2.468 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.795 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.