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ABD’nin yapısal boru ihracatı Eylül’de aylık %3 düştü

Salı, 26 Kasım 2024 09:21:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %3 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %24,3 artışla 10.762 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 17 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 15,5 milyon $’a kıyasla 17,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 6.060 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 4.246 mt’a kıyasla 7.154 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.204 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Uzun Ürünler Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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