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ABD’nin yapısal boru ihracatı Kasım’da aylık %6,7 düştü

Pazartesi, 27 Ocak 2025 09:44:28 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %6,7 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %1,5 artışla 9.108 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 15,7 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 16 milyon $’a kıyasla 15,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 5.042 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 5.343 mt’a kıyasla 5.511 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.126 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Uzun Ürünler Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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