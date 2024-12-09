AISI: Kasım ayında ithalat izni başvuruları aylık bazda azalırken, önceki yıla kıyasla yükseldi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin çelik ithalatı için izin başvuruları Kasım ayında 1.926.860 mt seviyesinde kaydedildi.

Bahsi geçen tonaj, Ekim ayında izin verilen 2.030.279 mt’a kıyasla %5,1 ve gerçekte ithal edilen 2.173.614 mt’a kıyasla %11,3 düşüş kaydetti. Kasım ayında nihai mamul izinleri Ekim ayında kaydedilen 1.671.034 mt’a kıyasla %10 düşüş göstererek 1.505.019 mt oldu. 2024’ün ilk on bir ayında toplam çelik ithalatı ve nihai mamul ithalatı sırasıyla %2,8 ve %3,3 artışla 24.305.294 mt ve 18.821.362 mt seviyelerinde kaydedildi. Nihai mamul ithalatının Kasım ayında pazar payının %21, Ocak-Kasım döneminde ise %23 olduğu tahmin ediliyor.

Kasım ayında ithalat izinleri aylık artış gösteren ürünler arasında %160 ile silisli sac, %74 ile petrol ürünleri, %51 ile kaplamalı sac, %11 ile standart boru ve %11 ile hat borusu yer aldı. Yıllık bazda aldıkları izinleri artıran ürünler ise %51 ile kaplamalı sac, %40 ile galvanizli sac, %28 ile soğuk rulo sac, %27 ile teneke levha ve %19 ile filmaşin oldu.

Kasım ayında Kanada’ya %13 düşüşle 431.820 mt, Brezilya’ya %16 düşüşle 277.598 mt, Meksika’ya %26 düşüşle 243.125 mt, Güney Kore’ye %15 artışla 168.736 mt ve Vietnam’a %42 artışla 130.635 mt ithalat izni verildi. Yılın ilk on bir ayında ise en fazla ithalat izni %6 düşüş ve 5.436.758 mt ile Kanada’ya verildi. Brezilya’nın aldığı izinler %21 artışla 3.951.696 mt, Meksika’nın aldığı izinler ise %19 düşüşle 2.859.446 mt seviyelerinde kaydedildi.