ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Mayıs ayında %6,3 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin yapısal boru ihracatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %6,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %46,1 düşüşle 5.591 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 11,7 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 18,8 milyon $’a kıyasla 11,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 2.468 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 4.162 mt’a kıyasla 2.744 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.922 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.