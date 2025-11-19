 |  Giriş 
AISI: 2025’in Eylül ayında ithalat izni başvuruları düşüş kaydetti

Çarşamba, 19 Kasım 2025 09:42:59 (GMT+3)   |   San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre ülkenin çelik ithalatı için izin başvuruları Eylül ayında 1,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bahsi geçen tonaj, Ağustos ayında izin verilen 1,702 milyon mt’a kıyasla %12 ve aynı ayın ön sonuçlarında kaydedilen 1,690 milyon mt’a kıyasla %11,5 düşüş kaydetti. Eylül ayında nihai mamul izinleri Ağustos ayının ön sonuçlarında kaydedilen 1,272 milyon mt’a kıyasla %11 düşüş göstererek 1,132 milyon mt oldu. 2025’in ilk dokuz ayında toplam çelik ithalatı ve nihai mamul ithalatı sırasıyla %8,5 ve %12,2 düşüşle 18,488 milyon mt ve 13,740 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Nihai mamul ithalatının Eylül ayında pazar payının %14, Ocak-Eylül döneminde ise %19 olduğu tahmin ediliyor.

Eylül ayında ithalat izinleri aylık artış gösteren ürünler arasında %208 artış ile silisli sac, %48 artış ile hat borusu, %41 artış ile yapısal boru, %14 artış ile teneke levha ve %13 artış ile galvanizli sac yer aldı.

Eylül ayında Kanada’ya %5 artışla 288.485 mt, Brezilya’ya %10 düşüşle 218.631 mt, Güney Kore’ye %32 artışla 211.374 mt, Meksika’ya %35 düşüşle 115.212 mt ve Vietnam’a %15 artışla 78.925 mt ithalat izni verildi. Yılın ilk dokuz ayında ise en fazla ithalat izni %26 düşüş ve 3.382.891 mt ile Kanada’ya verildi. Brezilya’nın aldığı izinler %9 düşüşle 3.078.077 mt, Meksika’nın aldığı izinler ise %8 düşüşle 2.130.070 mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Galvanizli Soğuk Rulo Sac Boru Kaplamalı Filmaşin Borular Uzun Ürünler Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

