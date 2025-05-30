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ABD’nin yapısal boru ihracatı Mart’ta aylık %13,6 geriledi

Cuma, 30 Mayıs 2025 10:03:40 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %13,6 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %37,2 düşüşle 6.340 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 11,1 milyon $’a ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen 18,3 milyon $’a kıyasla 11,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 2.537 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 5.154 mt’a kıyasla 3.367 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.691 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Uzun Ürünler Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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