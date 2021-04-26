ABD’nin yapısal boru ihracatı Şubat ayında %21,5 düştü

Pazartesi, 26 Nisan 2021 09:40:27 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı Ocak ayına göre %21,5 ve geçen yılın Şubat ayına göre %21,2 düşüşle 8.015 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri Ocak ayında kaydedilen 16,4 milyon $ ve geçen yılın Şubat ayında kaydedilen 14,3 milyon $’a kıyasla 12,7 milyon $ oldu.

Şubat ayında, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında yapılan 7.296 mt’a ve geçen yılın Şubat ayında yapılan 5.159 mt’a kıyasla 5.345 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.429 mt ile Meksika takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.