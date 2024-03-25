ABD’nin yapısal boru ihracatı Ocak ayında %41,7 düştü

Pazartesi, 25 Mart 2024 09:32:43 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %41,7 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %42,1 artışla 9.898 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 12,9 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 15,5 milyon $’a kıyasla 18,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 4.006 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 4.039 mt’a kıyasla 5.514 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.124 mt ile Meksika takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.