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ABD’nin yapısal boru ihracatı Mart’ta aylık %7,1 geriledi

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 12:28:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı, bir önceki aya kıyasla %7,1 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %5,5 düşüşle 10.100 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 20,4 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 20 milyon $’a kıyasla 18,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 5.800 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 6.304 mt’a kıyasla 5.154 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.619 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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