ABD’nin yapısal boru ihracatı Eylül ayında %7,3 düştü

Salı, 29 Kasım 2022 09:02:43 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %7,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %39,2 artışla 12.466 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 33,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 21 milyon $’a kıyasla 26,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 8.738 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 5.041 mt’a kıyasla 6.567 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 5.220 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.