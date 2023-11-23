ABD’nin yapısal boru ihracatı Eylül ayında %15,3 düştü

Perşembe, 23 Kasım 2023 09:29:51 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %15,3 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %35 düşüşle 8.143 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 19,7 milyon $’a ve 2022 yılının Eylül ayında kaydedilen 26,9 milyon $’a kıyasla 15,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 4.674 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 6.567 mt’a kıyasla 4.246 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.229 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.