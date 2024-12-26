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ABD’nin yapısal boru ihracatı Ekim’de aylık %9,7 düştü

Perşembe, 26 Aralık 2024 14:00:21 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ekim ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı, bir önceki aya kıyasla %9,7 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %2,9 düşüşle 9.716 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 17,7 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 19,8 milyon $’a kıyasla 15,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 7.154 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 4.605 mt’a kıyasla 5.042 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.545 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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