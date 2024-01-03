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ABD’nin yapısal boru ihracatı Ekim ayında %23 arttı

Çarşamba, 03 Ocak 2024 08:33:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %23 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %3,8 artışla 10.017 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 15,5 milyon $’a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 17,4 milyon $’a kıyasla 19,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 4.246 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 5.251 mt’a kıyasla 4.606 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.579 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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