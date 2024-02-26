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ABD’nin yapısal boru ihracatı Aralık ayında %22,3 düştü

Pazartesi, 26 Şubat 2024 09:19:55 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %22,3 düşüş ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %4,6 artışla 6.967 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 15,9 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 12,9 milyon $’a kıyasla 12,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 5.343 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 3.865 mt’a kıyasla 4.006 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.807 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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