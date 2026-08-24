ABD'nin OCTG boru ithalatı 2026'nın Haziran ayında %1,1 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin OCTG boru ithalatı, bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %1,1 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %22 düşüşle 103.992 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 123 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 164 milyon $'a kıyasla 119,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 35.833 mt'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 32.282 mt'a kıyasla 52.525 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 14.085 mt ile Vietnam, 9.157 mt ile Kanada, 6.921 mt ile Avusturya ve 5.490 mt ile Hindistan takip etti.