ABD'nin yapısal boru ihracatı 2026'nın Haziran ayında aylık %41,8 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin yapısal boru ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %41,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,3 artışla 7.974 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 13,76 milyon $'a ve Haziran 2025'te kaydedilen 13,09 milyon $'a kıyasla 18,38 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 2.828 mt'a ve Haziran 2025'te kaydedilen 2.969 mt'a kıyasla 4.152 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 3.478 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.