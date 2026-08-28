 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD'nin...

ABD'nin yapısal boru ihracatı 2026'nın Haziran ayında aylık %41,8 arttı

Cuma, 28 Ağustos 2026 09:45:16 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin yapısal boru ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %41,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,3 artışla 7.974 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 13,76 milyon $'a ve Haziran 2025'te kaydedilen 13,09 milyon $'a kıyasla 18,38 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 2.828 mt'a ve Haziran 2025'te kaydedilen 2.969 mt'a kıyasla 4.152 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 3.478 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 12 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

ABD'nin standart boru ithalatı 2026'nın Haziran ayında %14,5 geriledi

27 Ağu | Çelik Haberler

ABD'nin OCTG boru ihracatı 2026'nın Haziran ayında %64,4 arttı

26 Ağu | Çelik Haberler

ABD'nin hat borusu ithalatı 2026'nın Haziran ayında %35,1 yükseldi

25 Ağu | Çelik Haberler

ABD'nin OCTG boru ithalatı 2026'nın Haziran ayında %1,1 arttı

24 Ağu | Çelik Haberler

ABD'nin yapısal boru ihracatı 2026'nın Mayıs ayında aylık %10,7 yükseldi

03 Ağu | Çelik Haberler

ABD'nin standart boru ithalatı 2026'nın Mayıs ayında %1,9 arttı

31 Tem | Çelik Haberler

ABD'nin OCTG boru ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %39,6 azaldı

30 Tem | Çelik Haberler

ABD'nin hat borusu ithalatı 2026'nın Mayıs ayında aylık %11,4 düştü

29 Tem | Çelik Haberler

ABD'nin OCTG boru ithalatı 2026'nın Mayıs ayında %41,9 artış kaydetti

28 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2026’nın Nisan ayında %4,6 düştü

29 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis